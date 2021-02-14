إسرائيل تهنئ البحرين بالذكرى العشرين للاستفتاء على الميثاق الوطني

هنأت إسرائيل اليوم الأحد، مملكة البحرين وملكها حمد بن عيسى آل خليفة، بالذكرى الـ20 للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف اليوم.

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وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر": "نهنئ البحرين وملكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني الذي أرسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة. مبروك لبلد التسامح".

نهنئ #البحرين ومليكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة @King_Hamad_بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني الذي ارسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة. مبروك لبلد التسامح.@AhdeyaAhmedhttps://t.co/uoExF7xBFp — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2021

وتحتفل البحرين، بالذكرى الـ20 للاستفتاء على ميثاقها الوطني، وهو مشروع سياسي إصلاحي شامل تبناه عاهل البحرين، وصاغته لجنة تمثل كافة فئات الشعب البحريني.

وقد صوت البحرينيون على الميثاق في 14 فبراير 2001، ونال إجماعا شعبيا بموافقة 98.4 % من البحرينيين.

المصدر: RT+ العين الإخبارية