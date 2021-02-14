صحيفة أمريكية: نيابة نيويورك تحقق في قروض هائلة منحت لمنظمة ترامب

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مدعين في نيويورك يحققون مع بعض العقارات التابعة لمنظمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مانهاتن.

ونقلت الصحيفة أمس السبت عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن المدعين يوسعون نطاق التحقيق الجنائي بحق منظمة ترامب ويحققون في تسلمها قروضا بقيمة مئات ملايين الدولارات في العقد الأخير، وهي متعلقة بأربعة عقارات تابعة لها في مانهاتن، منها "برج ترامب".

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Ladder Capital منحت إلى ترامب منذ عام 2012، قروضا متعلقة بهذه العقارات الأربعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار، حسب السجلات العقارية.

كما يحقق المدعون، حسب الصحيفة، بشأن منزل "سيفن سبرينغز" التابع لمنظمة ترامب في مقاطعة ويستتشستر.

ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق شامل يقوده مدعي مانهاتن سايروس فانس الابن في مزاعم تورط منظمة ترامب في احتيال مصرفي ومتعلق بالتأمين.

ووصف ترامب هذا التحقيق بأنه "صيد الساحرات الحزبي"، مشيرا إلى انتماء فانس إلى الحزب الديمقراطي.

وسبق أن أمرت المحكمة العليا في يوليو الماضي شركة المحاسبة التابعة لترامب بتسليم ملفاتها المالية، منها سجلات عائداته الضريبية، إلى المدعين، لكن الرئيس السابق قدم مرتين طعنا ضد هذا القرار، ولا يزال طلب المدعي وانس عالقا حتى الآن.

المصدر: وول ستريت جورنال