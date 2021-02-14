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"رحلات بلا وجهة".. خدمة تقدمها "كوريان إير" كطريقة لتجاوز كورونا

أخبار العالم

Kim Hong-Ji
طائرة مدنية تابعة لشركة "كوريان إير" الكورية الجنوبية
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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية عن انضمام شركة الطيران الكورية "كوريان إير" إلى غيرها من شركات الطيران التي تقدم خدمات "رحلات بلا وجهة"، كطريقة لتجاوز جائحة كورونا.

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وضمن مخططات "كوريان إير"، استخدام طائرات الركاب من فئة "إيه 380"، على رحلات تنطلق من إنتشون، إلى كل من البحر الشرقي، وبوسان/ وجزيرة جيجو، ومضيق كوريا، ومن ثم العودة إلى إنتشون دون هبوط، في يوم 27 فبراير، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول بالوزارة.

وبحسب هذا المسؤول، ستستغرق الرحلة الترفيهية ساعتين و20 دقيقة، وستتراوح كلفتها ما بين 219000 وون (نحو 200 دولار)، و700000 وون (نحو630 دولارا)، بناء على فئة المقاعد.

في حين أن الشركة لم تخطط بعد ما إذا كانت ستستمر في بيع تذاكر هذا النوع من الرحلات في شهر مارس.

جدير بالذكر أن خطوط الطيران ألغت معظم رحلاتها على الطرق الدولية منذ بداية العام الماضي، في ظل تشديد عدة دول قيود الدخول لاحتواء فيروس كورونا.

المصدر: "يونهاب"

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