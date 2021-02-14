خبراء: نهاية جائحة كورونا رهن التوزيع المنصف للقاحات

حذر فريق من الخبراء في رسالة مفتوحة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، من أن تطوير لقاحات جديدة ضد كوفيد-19 سيفشل في القضاء على جائحة كورونا، ما لم يكن هناك توزيع منصف للقاحات.

وورد في الرسالة: "ما لم تتوزع اللقاحات بشكل أكثر إنصافا، قد تمر سنوات قبل السيطرة على فيروس كورونا على المستوى العالمي"، في وقت تفكر فيه دول عدة في اعتماد فكرة "جواز السفر اللقاحي" عند استئناف السفر الدولي.

وأضاف الخبراء في رسالتهم أن تخزين اللقاحات في البلدان الأكثر ثراء لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وحذروا من أن "قومية اللقاح" قد تؤدي إلى فشل مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى إيصال اللقاحات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه نقصا هائلا في الجرعات.

وقال المعد الرئيسي للرسالة أوليفييه ووترز من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: "الحقيقة الصارخة هي أن العالم يحتاج الآن إلى جرعات أكبر من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر من أي لقاح آخر في التاريخ، من أجل تحصين عدد كاف من الناس لتحقيق مناعة عالمية".

ودعت الرسالة الشركات المصنعة إلى تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لمساعدتها على إنتاج الجرعات محليا، إضافة إلى تحديد الأسعار لما وصفته باللقاحات "باهظة الثمن" الموجودة في السوق.

NEW—#COVID19 vaccination potential will not be achieved without increased production, affordable pricing, global availability, & successful rollout. This Health Policy compares potential of 26 leading vaccines + vaccine confidence in 32 countries. Read https://t.co/QFeRDHutAipic.twitter.com/rgknOgCVkg — The Lancet (@TheLancet) February 12, 2021

المصدر: وكالات