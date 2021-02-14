وصول البحارة الأتراك المحررين إلى سفارة بلادهم في نيجيريا (صور)

وصل البحارة الأتراك الـ15 المحررون بعد اختطافهم على أيدي القراصنة قبالة نيجيريا الشهر الماضي إلى سفارة بلادهم في أبوجا.

وقال السفير التركي في أبوجا مليح أولو أرن حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، إنه تم نقل البحارة إلى مبنى السفارة التركية بعد إطلاق سراحهم أمس الجمعة، وذلك في وقت سابق من يوم السبت.

وأضاف أنه وفريق من الاستخبارات التركية كانوا في استقبال البحارة لدى وصولهم إلى السفارة، وسمح لهم بالاتصال هاتفيا لطمأنة عائلاتهم.

وقال ربان السفينة: "نلنا حريتنا بعد 21 يوما، ونشعر بالسعادة لأننا سنلتقي أسرنا في وقت قصير".

نقل 6 من #البحارة_الأتراك إلى سفارة بلادهم في #نيجيريا

من أصل 15 بحارا اختطفهم قراصنة الشهر الماضي، وأُعلن عن إطلاق سراحهم الجمعة#تركيا

https://t.co/yjAYCLVhajpic.twitter.com/F89S2etKjH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2021

وكانت سفينة "موزارات" التي ترفع العلم الليبيري قد تعرضت في 23 يناير لهجوم القراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

وكان على متنها 19 بحارا تم اختطاف 15 منهم، وقتل واحد منهم يحمل الجنسية الأذربيجانية، فيما تمكن 3 آخرون من الفرار من السفينة إلى دولة الغابون ومن هناك إلى تركيا.

المصدر: وكالات