 
مباشر

وصول البحارة الأتراك المحررين إلى سفارة بلادهم في نيجيريا (صور)

أخبار العالم

وصول البحارة الأتراك المحررين إلى سفارة بلادهم في نيجيريا (صور)
Reuters
وصول البحارة الأتراك المطلق سراحهم إلى سفارة بلادهم في نيجيريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prnv

وصل البحارة الأتراك الـ15 المحررون بعد اختطافهم على أيدي القراصنة قبالة نيجيريا الشهر الماضي إلى سفارة بلادهم في أبوجا.

وقال السفير التركي في أبوجا مليح أولو أرن حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، إنه تم نقل البحارة إلى مبنى السفارة التركية بعد إطلاق سراحهم أمس الجمعة، وذلك في وقت سابق من يوم السبت.

وأضاف أنه وفريق من الاستخبارات التركية كانوا في استقبال البحارة لدى وصولهم إلى السفارة، وسمح لهم بالاتصال هاتفيا لطمأنة عائلاتهم.

وقال ربان السفينة: "نلنا حريتنا بعد 21 يوما، ونشعر بالسعادة لأننا سنلتقي أسرنا في وقت قصير".

وكانت سفينة "موزارات" التي ترفع العلم الليبيري قد تعرضت في 23 يناير لهجوم القراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

وكان على متنها 19 بحارا تم اختطاف 15 منهم، وقتل واحد منهم يحمل الجنسية الأذربيجانية، فيما تمكن 3 آخرون من الفرار من السفينة إلى دولة الغابون ومن هناك إلى تركيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا