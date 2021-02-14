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رويترز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ108.34 مليون ووفياته مليونان و490471

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رويترز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ108.34 مليون ووفياته مليونان و490471
Reuters Maxim Shemetov
صورة لعلامة تحذيرية كتب عليها "كوفيد - 19" - أرشيف
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أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن ما يربو على 108.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و490471 حالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة

الدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصابات
الولايات المتحدة   481258      27561561
الهند             155550       10892746
البرازيل          237489        9765455
روسيا            185123        4057698
بريطانيا          116287        4013799
فرنسا              81448        3427386
إسبانيا              64747       3056035
إيطاليا              93045       2697296
تركيا               27284       2572190
ألمانيا               64349      2322814

وفي ما يلي قائمة الدول العربية: 

28- العراق   13164   641628
34- المغرب   8450    477656
39- السعودية  6429    372410
40– الأردن   4433    343563
41- الإمارات  1001   342974
42- لبنان     3915    334093

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد على حدة.

المصدر: "رويترز"

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