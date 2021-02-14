بلينكن: "الدبلوماسية المبدئية" هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الدبلوماسية المبدئية" هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب بلينكن: "يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر في بداية رائعة بوزارة الخارجية".

وأضاف: "الدبلوماسية المبدئية هي أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

Pleased to see Special Envoy for Iran Rob Malley off to a great start at the @StateDept. Principled diplomacy is the best path to ensuring that Iran does not acquire a nuclear weapon. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 13, 2021

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في 11 فبراير الحالي أن طهران لم تشهد حتى الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة أي بادرة لتغيير سياساتها، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى خطوات عملية من واشنطن، وليس مجرد تصريحات.

ومن جانبها حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع العقوبات عن طهران، مقرة مع ذلك باستحالة رفعها دفعة واحدة، كما دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس بعدما استأنفت تخصيب اليورانيوم.

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المصدر: RT