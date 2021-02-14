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بلينكن: "الدبلوماسية المبدئية" هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي

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بلينكن:
Reuters CARLOS BARRIA
أانتوني بلينكن
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الدبلوماسية المبدئية" هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب بلينكن: "يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر في بداية رائعة بوزارة الخارجية".

وأضاف: "الدبلوماسية المبدئية هي أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في 11 فبراير الحالي أن طهران لم تشهد حتى الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة أي بادرة لتغيير سياساتها، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى خطوات عملية من واشنطن، وليس مجرد تصريحات.

ومن جانبها حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع العقوبات عن طهران، مقرة مع ذلك باستحالة رفعها دفعة واحدة، كما دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس بعدما استأنفت تخصيب اليورانيوم.

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المصدر: RT

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