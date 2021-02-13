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سكان مدن ميانمار يشكلون لجانا أمنية للتصدي لمداهمات الاعتقال والمجرمين

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سكان مدن ميانمار يشكلون لجانا أمنية للتصدي لمداهمات الاعتقال والمجرمين
Reuters
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شكل متطوعون في شوارع يانغون أكبر مدينة في ميانمار فرقا أمنية لتسيير دوريات ليلية لمواجهة مداهمات السلطات والعصابات الإجرامية، بعد أن أمر قادة الانقلاب بإطلاق آلاف السجاء.

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وفي أحياء مختلفة من المدينة نظمت مجموعات معظم أفرادها من الشبان حملات لطرق الأواني ليلا اليوم السبت وهي تلاحق من تعتقد أنهم مشبوهون لتنبيه السكان إليهم.

وقال ميو تيين وهو من سكان حي ساوث أوكالابا ويعتزم المشاركة في الدوريات الليلية: "جميع الشوارع القريبة مني تشكل أيضا مجموعات للدفاع عن النفس ضد مثيري المشاكل".

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مؤخرا، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

المصدر: رويترز

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