انقلابيو ميانمار يتيحون الاعتقال دون أمر قضائي

علق العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم في ميانمار نتيجة للانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الجاري سريان القانون الذي يحظر الاعتقال والتفتيش دون أمر قضائي.

وأعلن كبير الجنرالات الذين قادوا الانقلاب مين أونغ هلاينغ، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة عن تعليق العمل بالمواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون الخاص بحماية الخصوصية وأمن المواطنين.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في ميانمار حيث تتواصل لليوم الثامن على التوالي المظاهرات المعارضة للانقلاب والمؤيدة للإفراج عن الزعماء المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سو تشي.

وأصدر جيش ميانمار اليوم مذكرات اعتقال بحق سبعة من كبار المؤيدين للمظاهرات، بينهم الناشط البارز مين كو ناينغ وهو.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مطلع الأسبوع الماضي، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

المصدر: رويترز