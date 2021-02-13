إيطاليا.. 311 وفاة و13532 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 311 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 316 أمس الجمعة.

وأفادت الصحة الإيطالية بأن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض من 13908 يوم الجمعة إلى 13532 اليوم.

وأضافت أنه تم إجراء نحو 290534 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 مقابل 305.619 يوم الجمعة.

وكانت مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية قد أكدت حصول تأخير في وصول جرعات لقاح "موديرنا" ضد "كوفيد – 19"، المخصصة للمقاطعات، للتمكن من تلقيح أكثر الشرائح عرضة للإصابة بالفيروس من السكان.

ووفقا للمجموعة، فقد "بعثت الليلة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إدارات المقاطعات من مكتب المفوض الحكومي لحالة طوارئ "كوفيد – 19"، دومينيكو أركوري، أبلغهم فيها أن جرعات لقاح "موديرنا" المخصصة الأسبوع الجاري، لم تصل بعد إلى مطار براتيكا دي ماري (ضواحي روما)، في القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة".

يشار إلى أن هذه الدفعة الثانية من لقاح شركة "موديرنا" إلى إيطاليا.

المصدر: وكالات