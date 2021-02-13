قادة الجيش التركي يجولون على الحدود مع العراق

جال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وعدد من قادة الجيش التركي، السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

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واستهل أكار وقادة الجيش، الجولة بزيارة الوحدات العسكرية على الحدود، ومن ثم اتجهوا إلى مركز إدارة عملية "مخلب النسر 2" التي يجريها الجيش التركي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في منطقة غارا، شمال العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس في بيان، أن عملية "مخلب النسر 2" التي انطلقت في 10 فبراير الجاري في منطقة غارا، متواصلة وفقا للخطة المرسومة، مشيرة إلى أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد 4 مسلحين أكراد لترتفع الحصيلة إلى 37.

المصدر: الأناضول