 
مباشر

العثور على جثث مقطعة في 18 حقيبة بلاستيكية في المكسيك (صور)

أخبار العالم

العثور على جثث مقطعة في 18 حقيبة بلاستيكية في المكسيك (صور)
Reuters
العثور على جثث مقطعة في 18 حقيبة بلاستيكية في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prgk

تم اكتشاف 18 حقيبة بلاستيكية تحتوي على أجزاء لجثث مقطعة بضواحي مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

ووفقا لمكتب الادعاء بولاية خاليسكو، كانت دورية شرطة اكتشفت في بادئ الأمر ساقا بشرية في الشارع القريب من ستاد نادي تشيفاس لكرة القدم.

وبعد ذلك، تم العثور على 18 حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على بقايا بشرية في المنطقة في زابوبان، وهي ضاحية بثاني أكبر مدينة في المكسيك.

وتعاني المكسيك من أعمال عنف بنسب هائلة، منذ أن اندلع ما يوصف بحرب مخدرات في نهاية عام 2006.

وحاليا، يتم تسجيل نحو 100 جريمة قتل يوميا في البلاد التي يقطنها نحو 126 مليون شخص، وإلى جانب ذلك، تم في المكسيك تسجيل اختفاء أكثر من 82 ألف شخص.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا