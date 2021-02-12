"العمال الكردستاني" يعلن مقتل 30 جنديا تركيا شمال العراق

أصدرت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني مساء الجمعة بيانا قالت فيه، إن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأي العام بشأن هجوم قارا.

وحسب شبكة "رووداو" الكردية، قالت قوات الدفاع الشعبي "HPG" إن أكثر من 30 جنديا تركيا قتلوا في الاشتباكات.

وأضافت أن عدد من قتلوا ليس بالقدر المعلن من طرف تركيا، وأنه سيتم الكشف عن أسمائهم في المستقبل القريب.

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

وأكدت أن العملية الجديدة "مخلب النسر 2" انطلقت الليلة الماضية في منطقة قارا العراقية، وأن عناصر "حزب العمال" يتكبدون خسائر ملموسة.

وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، رغم احتجاجات بغداد.

المصدر: "رووداو" + وكالات