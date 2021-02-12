ثالث دولة خلال 24 ساعة تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلنت روسيا أن كازاخستان أصبحت ثالث دولة خلال أقل من 24 ساعة توافق سلطاتها على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب اللقاح الروسي على موقع "تويتر" أن كازاخستان اعتمدت "سبوتنيك V"، ليصبح بذلك عدد الدول التي وافقت على استخدامه 27 بلدا.

Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.

Қазақстан Sputnik V вакцинасына рұқсат берген 27-ші мемлекет болды. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل "سبوتنيك V" في كل من الجبل الأسود ودولة سانت فينسنت والغرينادين، بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا، دون إجراء أي تجارب إضافية.

كما تم اعتماد "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم، في كل من روسيا نفسها وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا والجمهورية الصربية (التابعة للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين.

ويعد "سبوتنيك V" اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية مؤخرا نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

المصدر: RT