إرسال الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" إلى طهران

قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، إنه تم إرسال الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، إلى طهران بالطائرة اليوم.

وأضاف في حديث للصحفيين: "كما وعد ممثلو وزارة الصحة الروسية، تم مساء الخميس تسليم السفارة الإيرانية بموسكو، الدفعة الثانية من لقاح سبوتنيك V. ونقلت هذه الشحنة يوم الجمعة الى طهران في رحلة جوية خاصة".

وذكر السفير، أنه تم نقل الدفعة الأولى من اللقاح الروسية إلى طهران في يوم 4 فبراير الجاري.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، بدأت في إيران حملة التطعيم المجاني الطوعي للسكان باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. وخلالها يتم استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وفي المرحلة الأولى، سيتم تطعيم العاملين في العناية المركزة ووحدات العلاج المكثف.

وفي الخطوة التالية، سيتم تطعيم بقية العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي أبريل المقبل، ستباشر السلطات باستخدام لقاح إيراني في عمليات التطعيم.

المصدر: تاس