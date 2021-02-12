طهران تنفي اعتقال أي من موظفي القنصلية الإيرانية في اسطنبول

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، تعرض أي من موظفي القنصلية الإيرانية في اسطنبول للاعتقال.

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وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن كلام خطيب زاده جاء ردا على خبر نشرته إحدى الصحف التركية، وقد أكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ومبني على اتهامات واهية.

وأضاف خطيب زاده أن "أيا من موظفي قنصلية بلادنا في اسطنبول لا صلة له عن قرب أو بعد بالنشاطات التي زعمتها هذه الصحيفة".

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية ذكرت أنه تم اعتقال موظف في القنصلية الإيرانية باسطنبول بتهمة الضلوع في جريمة قتل".

وأوضح خطيب زاده أن الرجل الذي ذكرته الصحيفة التركية ليس موظفا في القنصلية، مؤكدا أن الخارجية الإيرانية تجري اتصالات مع السلطات التركية لمتابعة الموضوع وتوضيح جوانبه عبر القنوات الرسمية.

المصدر: مهر