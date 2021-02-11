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الخارجية الروسية: نشر النرويج قاذفات أمريكية قرب الحدود خطوة أخرى لزيادة النشاط العسكري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: نشر النرويج قاذفات أمريكية قرب الحدود خطوة أخرى لزيادة النشاط العسكري
Reuters
U.S. Air Force- القاذفة الاستراتيجية B-1B
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قالت الخارجية الروسية إن نية أوسلو نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في قاعدتها الجوية بالقرب من تروندهايم خطوة أخرى نحو زيادة النشاط العسكري في المنطقة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، "لفتت انتباهنا المعلومات بالتحضير لنشر سرب من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في القاعدة الجوية النرويجية في منطقة تروندهايم لإجراء مناورات مشتركة مع القوات الجوية النرويجية".

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وتابعت زاخاروفا "نعتبر قرار أوسلو هذا، هو خطوة أخرى في سلسلة كاملة من الإجراءات المماثلة لزيادة النشاط العسكري في أقصى الشمال في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، قد ذكرت مطلع الشهر الجاري أن أكثر من 200 من عناصر سلاح الجو الأمريكي وصلوا من قاعدة "دايس" في ولاية تكساس إلى قاعدة "أورلان" الحوية النرويجية التي من المخطط أن تستضيف، للمرة الأولى، أربع قاذفات استراتيجية من طراز В-1В Lancer، خلال الفترة من 7 إلى 20 فبراير الجاري.

المصدر :نوفوستي

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