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كامالا هاريس تمارس الرياضة عند نصب لنكولن التذكاري

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كامالا هاريس تمارس الرياضة عند نصب لنكولن التذكاري
Reuters
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تحولت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى نجمة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تمارس رياضة الهرولة على الدرج المؤدي إلى نصب لنكولن التذكاري.

وحصد مقطع الفيديو الذي نشر عبر "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون مشاهدة.

وتظهر هاريس في الفيديو وهي تركض على الدرج صعودا ثم نزولا، عند النصب التذكاري في واشنطن. وأثناء هرولتها، يمكن رؤية رجل يرتدي بدلة وحددته وسائل الإعلام المحلية على أنه عميل في الخدمة السرية يحاول على ما يبدو مواكبة نائبة الرئيس التي كان تتحرك أسرع منه بشكل ملحوظ.

المصدر: RT

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