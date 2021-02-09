رئيس ممثلية إسرائيل في الإمارات: يجب مواجهة التهديد الإيراني

قال رئيس ممثلية إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة إيتان نائيه، يوم الثلاثاء، إنه يجب مواجهة "التهديد الإيراني لأنه يشكل قلقا لإسرائيل وجيرانها".

وحول التنسيق الأمني الإسرائيلي-الإماراتي، شدد نائيه في حديث لقناة "i24news"، على أن "التهديد الإيراني هو تهديد مشترك لإسرائيل ودول أخرى".

وأضاف: "سلوك إيران، والبرنامج النووي، والتصريحات الإيرانية الإرهابية تجاه إسرائيل، ووكلائها في المنطقة على الحدود مع إسرائيل كل ذلك يسبب قلقا لنا ولجيراننا، لذلك أكدت إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه لن يتم تهديدنا مجددا وهذا يعني أنه يجب علينا مواجهة هذا التهديد الآن".

المصدر: "i24news"