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تويتر: تمت إزالة 8493 تغريدة مضللة حول كورونا

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تويتر: تمت إزالة 8493 تغريدة مضللة حول كورونا
Reuters Brendan McDermid
شعار شركة تويتر
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أفاد موقع "تويتر" بأنه منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد.

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وأشارت شركة "تويتر" إلى أنه "منذ مارس 2020، واجهت الأنظمة الآلية للشركة، 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد أعلنت عن توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا، وأيضا عن مساعدة المستخدمين في العثور على بيانات مفيدة حول سير عمليات التطعيم.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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