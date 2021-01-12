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"غوغل" تنشئ صندوقا بـ3 ملايين دولار لمكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Alison Williams/FW1F/Ed To
شعار شركة غوغل
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أنشأت "مبادرة غوغل نيوز" اليوم الثلاثاء صندوقا عالميا مفتوحا لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات "كوفيد-19" يصل حجمه إلى ثلاثة ملايين دولار.

وقالت المبادرة في تدوينة إن "الصندوق المفتوح لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19" يدعم الجهود الصحفية للتحقق بشكل فعال من المعلومات المضللة عن عملية التطعيم ضد كوفيد-19".

وأضافت: "في حين أن المعلومات الخاصة بكوفيد-19 عالمية بطبيعتها، فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا في استهداف مجتمعات بعينها".

وسيقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات، خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.

وكانت مبادرة "غوغل نيوز" تعهدت في ديسمبر بمبلغ 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات كوفيد-19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.

المصدر: "رويترز"

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