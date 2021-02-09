بحضور الزعيم كيم جونغ أون..حزب العمال في كوريا الشمالية يعقد اجتماعا للمضي قدما بالمهام الاستراتيجية

عقدت كوريا الشمالية، بحضور الزعيم، كيم جونغ أون، اجتماعا لحزب العمال، للمضي قدما في "المهام الاستراتيجية" التي تم تحديدها خلال مؤتمر الحزب الثامن، وفق وكالة "KCNA" الكورية الرسمية.

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وعقدت بيونغ يانغ هذا الاجتماع، بهدف تكملة خطط السياسات والقرارات الجديدة التي تم تبنيها في المؤتمر الثامن الأخير للحزب الحاكم، الذي عقد خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وفي جلسة الاجتماع، انتقد كيم "الاتجاهات السلبية، والحماية الذاتية، التي كشفت عنها أجهزة التوجيه الاقتصادي للدولة"، في تحديد أهداف هذا العام ، وشدد على "المسائل المبدئية، للتغلب على هذه الاتجاهات، وتنظيم العمل الاقتصادي بطريقة مبتكرة ودقيقة".

تجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة على عقد الجلسة الكاملة للجنة المركزية في كوريا الشمالية، مرة واحدة على الأقل سنويا، لتقرير خط سياستها الرئيسية، والتعديلات التنظيمية وغيرها من القضايا الرئيسية.

وكانت قد أعلنت كوريا الشمالية في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم الشهر الماضي، عن خطة تنمية اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات، تركز على الاعتماد على الذات، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والعقوبات الدولية على نظامها.

المصدر: "يونهاب"