غانتس لنتنياهو: لدينا نظام قضائي نزيه وقوي حتى لو لم يعجبك

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات أدلى بها بخصوص محاكمته بتهم الفساد، قائلا: "لدينا نظام قضائي نزيه وقوي حتى لو لم يعجبك".

وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "القضاة وحدهم يحددون موعد الجلسة وطريقة إجرائها والحكم"، متوجها إلى نتنياهو قائلا: "لدى إسرائيل نظام قضائي نزيه وقوي حتى لو لم يعجبك".

وفي وقت سابق اليوم، نفى نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه في جلسة قصيرة أمام المحكمة مع استئناف محاكمته بالكسب غير المشروع قبل الانتخابات المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، قال نتنياهو: "قضيتي تتداعى، كانت هناك تهديدات بالابتزاز ضد الشهود وتزوير الوثائق وعدم تنسيق مع المدعي العام ... مع مرور الوقت، ترى ذلك والجمهور يفهم ذلك. في النهاية سوف تسود العدالة".

المصدر: "i24news"