موسكو تدعو لتطبيع العلاقات بين إثيوبيا وجيرانها

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، عن تأييده لتطبيع العلاقات بين إثيوبيا وجيرانها بهدف تحقيق "الأمن والازدهار" في المنطقة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "ديميكي ميكونين أطلع سيرغي لافروف على إجراءات الحكومة الإثيوبية لاستعادة النظام الدستوري في إقليم تيغراي".

وأضاف البيان: "جرى التأكيد على تمسك روسيا الثابت بمبادئ احترام سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا. وتم التعبير عن الأمل بأن تضمن جهود القيادة الإثيوبية لنزع فتيل النزاع الداخلي استقرار الوضع في البلاد تدريجيا".

وأشار البيان إلى أن لافروف "أعرب أيضا عن تأييده لتطبيع العلاقات بين إثيوبيا وجيرانها بما يخدم إحلال السلام والازدهار في منطقة القرن الإفريقي".

وبحث الجانبان أيضا مسائل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تم تأكيد العزم على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الصلات الثقافية والإنسانية.

كما أكد الوزيران على أهمية تطبيق مقرر قمة "روسيا – إفريقيا" التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، بما في ذلك مواصلة المشاورات السياسية بين وزراء خارجية روسيا وترويكا الاتحاد الإفريقي وتطوير العلاقات بين أوساط الأعمال الروسي والإفريقية.

المصدر: تاس