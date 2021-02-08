البنتاغون: مستوى العنف من قبل "طالبان" لا يزال مرتفعا جدا

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث فرانكلين ماكينزي، أن واشنطن تعتبر مستوى العنف الذي تمارسه حركة "طالبان" في أفغانستان مرتفعا جدا، واصفا ذلك بغير المقبول.

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وقال المسؤول العسكري، اليوم الاثنين، خلال ندوة عبر الفيديو نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "لا تزال طالبان تلجأ إلى أقصى حد من العنف وأعمال قتل مستهدفة عبر البلاد وهجمات متكررة على القوات الأفغانية. ومع أنهم (عناصر الحركة) تجنبوا في الغالب استهداف قوات تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، إلا أن مستوى العنف يبقى مرتفعا جدا".

وأكد الجنرال ماكينزي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس سير العملية التي ابتدأت مع توقيع اتفاقية السلام بين واشنطن وحركة "طالبان" في فبراير 2020، قائلا إن "عليهم أن يفعلوا شيئا ما إذا كنا نتطلع إلى المضي قدما".

وتابع أن هناك "إجماعا" على أن الأسلوب الأمثل لإعادة الوضع في أفغانستان إلى طبيعته هو التسوية عبر مفاوضات "أفغانية أفغانية"، غير أنه أشار إلى أن هذا المبدأ يتطلب إظهار كل طرف استعداده لتقديم تنازلات لا بد منها لإيجاد حل سياسي للنزاع.

وقال قائد القيادة المركزية: "أقول بصراحة إني ما زلت قلقا إزاء الخطوات التي كانت طالبان تتخذها حتى الآن"، مؤكدا أنه قد أطلع القيادة السياسية الأمريكية على أفكاره حول هذا الموضوع.

وفي 20 فبراير 2020، وقعت إدارة الرئيس دونالد ترامب مع حركة "طالبان" اتفاقية في العاصمة القطرية الدوحة، جاء فيها أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تتعهد بسحب قواتها من أفغانستان خلال 14 شهرا مقابل ضمان الحركة أنها لن تستخدم أراضي أفغانستان لأنشطة تهدد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أنها ستتخذ قرارات لاحقا بخصوص أفغانستان، بما في ذلك حول سحب القوات الأمريكية من هذا البلد، بعد تقييم مدى التزام "طالبان" ببنود الاتفاقية.

المصدر: "تاس"