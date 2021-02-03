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الكونغرس يوصي بايدن بمراجعة الانسحاب من أفغانستان

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الكونغرس يوصي بايدن بمراجعة الانسحاب من أفغانستان
Reuters
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قالت لجنة الكونغرس لشؤون أفغانستان إن طالبان لم تستوف شروط الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بحلول مايو، وأوصت إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة هذه الشروط.

وورد في التقرير الصادر عن اللجنة: "سيكون من الصعب للغاية وربما من المستحيل تحقيق الشروط بحلول مايو 2021".

وأضاف البيان: "تحقيق الهدف العام للسلام الذي يلبي المصالح الأمريكية يجب أن يبدأ بتمديد الموعد النهائي لما بعد مايو".

كما قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن "طالبان لم تلتزم من جهتها بالاتفاق"، واقترح تأجيل سحب القوات الأمريكية.

وكان ترامب وقبل خمسة أيام من مغادرته لمنصبه، أعلن أن الجيش الأمريكي حقق هدفه المتمثل في خفض عدد القوات إلى 2500 جندي في أفغانستان، لتسجل أدنى مستوى لها هناك منذ 2001.

المصدر: "The Hill"

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