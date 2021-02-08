مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران شمالي المحيط الهندي

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغريان، أن مناورات بحرية ثلاثية تشارك فيها روسيا وإيران والصين ستبدأ منتصف فبراير الجاري في المحيط الهندي.

وقال السفير الروسي في تصريح اليوم الاثنين، لوكالة "نوفوستي"، إن "المناورات البحرية المتعددة الأطراف ستجري في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير الجاري"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجري تدريبات على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك التدابير التي تضمن سلامة الملاحة البحرية.

وأجرت روسيا وإيران والصين مناورات بحرية أُطلق عليها تسمية "حزام الأمن البحري" نهاية ديسمبر 2019.

المصدر: RT + نوفوستي