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بعدما علقت جنوب إفريقيا استخدامه.. بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح "أسترازينيكا"

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بعدما علقت جنوب إفريقيا استخدامه.. بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح
Reuters
أرشيف، أحد مرضى كورونا في مستشفى ببريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنه لا توجد أدلة على أن لقاح "أسترازينيكا" لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو ظهور أعراضه الشديدة، وأن دولة جنوب إفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

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وقررت دولة جنوب إفريقيا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إدوارد أرجار، لقناة "سكاي": "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف: "السلالات المتفشية في هذا البلد(بريطانيا) ليست سلالة جنوب إفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح (أسترازينيكا) فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

المصدر: رويترز

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