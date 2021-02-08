القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني تتزود بأكثر من 330 قارب محلي الصنع

تزودت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بـ340 قاربا سريعا قادرا على حمل وإطلاق الصواريخ والمقذوفات، ودعم عمليات الغوص البحري.

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وأكد الحرس الثوري أن "هذه القوارب جاهزة للعمل في مياه الخليج وبحر عمان وبحر قزوين"، مشيرا إلى أنه "تم تصنيعها محليا، في مراكز تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، ووزارة الدفاع".

من جانبه، قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، خلال مراسم تسلم هذه القوارب: "القوات البحرية في الحرس الثوري هي الضامنة لأمن ومصالح إيران في مياه الخليج ومضيق هرمز"، لافتا إلى أنه "لا أحد يغفل أهمية الخليج ومضيق هرمز، كمناطق حيوية بالنسبة لإيران".

وأضاف: "لا خيار أمام إيران سوى تعزيز قوتها لبلوغ أهدافها"، مؤكدا أن "طهران لن تدخر جهدا للدفاع عن مياه الخليج وبحر عمان في مواجهة أي عدوان".

ونفذت القوات البحرية في الحرس الثوري، خلال الشهر السابق، مناورات "اقتدار 99" في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

المصدر: RT