رئيس وزراء تشيكيا يشدد على حاجة بلاده للقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أن بلاده ترغب في أن يتم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا لدى وكالة الأدوية الأوروبية.

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وفي رسالة بالفيديو إلى مواطنيه على موقع "فيسبوك"، قال بابيش: "نريد تسجيل سبوتنيك V لدى الوكالة الأوروبية للأدوية. السؤال هو ما إذا كان مصنعو سبوتنيك V سيتقدمون أم لا للتسجيل، بسبب عدم توفر العدد الكافي من هذا اللقاح (على خلفية الطلب المتزايد في العالم). والسؤال يدور أيضا عما إذا كان معهدنا الحكومي لمراقبة الأدوية سيتعامل مع هذا الموضوع (إصدار تصريح لاستخدام اللقاح الروسي في جمهورية التشيك)، إذا لم يتقدم مصنعو سبوتنيك V للتسجيل في وكالة الأدوية الأوروبية".

وكشف بابيش أنه يتلقى رسائل من مواطنيه تتضمن توصيات للسلطات بشراء لقاح "سبوتنيك V" لاستخدامه في جمهورية التشيك، لأن اللقاح الروسي آمن وأثبت فعالية عالية، مؤكدا: "سننظر في هذه المسألة. نحتاج لقاحات الآن، في فبراير ومارس وأبريل".

ولفت رئيس الحكومة في تشيكيا أن بلاده من المفترض أن تحصل في الربع الثاني من هذا العام على 10.4 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، مشيرا إلى أن السلطات حاليا في جمهورية التشيك، التي تطمح إلى تطعيم أكثر من 100 ألف نسمة يوميا، تعاني من نقص حاد في اللقاح.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الصحة التشيكية بدأت بالفعل في دراسة المخارج القانونية لحل مشكلة استخدام سبوتنيك V بسرعة في البلاد، من دون تسجيله مسبقا في الاتحاد الأوروبي.

وفي الشأن ذاته، أوضح رئيس وزراء التشيك أن بلاه تلقت 511710 جرعات من اللقاحات حتى الآن. وتم تطعيم 346439 شخصا من سكان البلاد، من بينهم 91059 شخصا تلقوا بالفعل الجرعة الثانية. كما حصل على التطعيم 98598 شخصا من أصل 440 ألف مواطن تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وتستورد تشيكيا اللقاحات التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية بالاشتراك مع بيونتيك الألمانية، وكذلك الشركة الأمريكية "موديرنا" والشركة السويدية البريطانية "أسترازينيكا". وبسبب المشاكل في إنتاج لقاح فايزر، تقلّص حجم الإمدادات إلى جمهورية التشيك بشكل كبير.

المصدر: تاس