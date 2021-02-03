التشيك تعلن اهتمامها بترخيص الاتحاد الأوروبي "سبوتنيك V"

أكد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اهتمام بلاده بموافقة الاتحاد الأوروبي العاجلة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال بابيش إنه سيلتقي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يوم الجمعة لتبادل المعلومات والاطلاع على موقف بودابست من لقاح "سبوتنيك V" الذي قدمته روسيا لهنغاريا.

إقرأ المزيد

وتابع بابيش: "من الضروري أن نرى إذا كان هذا اللقاح آمنا، وليس من المهم ما هو مصدر اللقاح. وتشير المعلومات الأخيرة إلى أنه عالي الجودة".

وأكد أن جمهورية التشيك تهتم بأن توافق الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" بسرعة.

وكان مستشار رئيس الوزراء التشيكي رومان بريمولا قد تحدث في وقت سابق عن استياء بابيش من تأخر توريدات لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، مشيرا إلى أن اللقاح الثاني وصل إلى البلاد بكمية محدودة.

يذكر أن حملة التطعيم بدأت في جمهورية التشيك يوم 27 ديسمبر الماضي، لكنها تسير بوتائر بطيئة بسبب تأخر توريدات اللقاحات.

المصدر: نوفوستي