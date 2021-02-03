الاتحاد الأوروبي قد يرخص لقاح "سبوتنيك V" الروسي في فبراير أو مارس

صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في فبراير، أو مارس المقبل.

وقال دميترييف في حديث لقناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "لقد قدمنا الوثائق اللازمة إلى الجمعية الطبية الأوروبية، والترخيص قد يتم في فبراير أو ربما مطلع مارس".

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وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد قدم طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر الماضي.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية المختصة هذا الأسبوع نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، التي أظهرت فاعليته عند مستوى 91.6%.

المصدر: تاس