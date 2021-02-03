فرنسا تتحدث عن إمكانية استعمال "سبوتنيك V" في أوروبا

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بأن اللقاح الروسي المضاد لكوفيد "سبوتنيك V"، إذا حصل على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية والفرنسية، فلن يكون هناك حظر على استخدامه.

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وفي مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1"، قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية: "اللقاح ليس له جنسية. المهم أن يكون الدواء فعالا. إذا تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك من قبل وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة الفرنسية العليا للصحة، فلن يكون هناك أي حظر على توزيعه، إذا كان يتوافق مع المعايير العلمية، ومتطلبات الرقابة في أوروبا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكنها توزيع لقاح "سبوتنيك V" إلى أن يقدم المصنع الروسي طلبا للتسجيل لدى الهيئات الأوروبية.

ونشرت مجلة لانسيت العلمية المرموقة مؤخرا نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"، مؤكدة فعاليته العالية وسلامته.

وأظهر لقاح "سبوتنيك V" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وكانت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا المستجد.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدورها وصفت البيانات الخاصة باللقاح الروسي المنشورة في المجلة بأنها جيدة. وذكّرت بتصريحها الذي قالت فيه إنها تعتبر التعاون ممكنا، لكنها شددت على ضرورة اعتماد اللقاح من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

المصدر: نوفوستي