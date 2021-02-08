تركيا.. مطار إسطنبول يشهد ولادة طفلة لمسافرة قادمة من روسيا

وضعت مسافرة قرغيزية قادمة من روسيا، مساء الأحد، مولودتها في قسم الرحلات الخارجية بمطار إسطنبول في تركيا.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الأم محمدال إسماعيلوف وضعت طفلتها في قسم الرحلات الخارجية بمطار إسطنبول بعد وصولها من مدينة سانت بطرسبرغ.

وسارعت الطواقم الطبية في المطار لإسعاف إسماعيلوف، حيث نقلتها وطفلتها إلى مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية.

وأكدت الكوادر الطبية أن الوضع الصحي للأم وطفلتها جيد.

المصدر: "الأناضول"