هايتي.. إحباط "محاولة انقلاب" والرئيس يفلت من محاولة إغتيال

أعلنت وزارة العدل في هايتي عن إحباط "محاولة انقلابية" ضد الرئيس جوفينيل مويس، الذي أعلن بدوره عن الإفلات من محاولة اغتيال.

وأوضح وزير العدل روكفلر فينسنت أن هذه "المحاولة الانقلابية" شارك فيها قاضي محكمة النقض ومسؤول في الشرطة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس وزراء البلاد في أزمة.

ولفت إلى أنه تم اعتقال 23 شخصا بينهم قاضي محكمة النقض ومفتش عام بالشرطة الوطنية.

من جهته، أعلن الرئيس موس أنه أفلت من "محاولة اغتيال".

المصدر: "لوفيغارو"