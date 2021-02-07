رئيس نيجيريا: يجب إصلاح الاتحاد الأفريقي ليظل قادرا على القيام بدوره

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأحد في ختام قمة للاتحاد الأفريقي استمرت يومين إنه يتعين على الاتحاد إجراء إصلاح شامل حتى يظل قادرا على القيام بدوره.

وقرر الاتحاد عام 2016 أنه بحاجة إلى العمل على إجراء إصلاحات تجعله أكثر فطنة وتركيزا وقدرة على المحاسبة، وجعل رئيس رواندا بول كاجامي مسؤولا عن هذه العملية.

وقال بخاري في بيانه في ختام القمة الافتراضية: "الحقائق العالمية تتطلب إصلاح الاتحاد الأفريقي إذا كان يريد أن يظل وثيق الصلة بالعمليات بين الحكومات".

وتابع قائلا: "تطالب نيجيريا بإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي لتتسم بالكفاءة والفعالية وتلتزم تماما بأداء واجباتها ومسؤولياتها".

ولم يحدد بخاري التغييرات التي يفكر فيها لإصلاح الاتحاد الأفريقي الذي يملك بعثة لحفظ السلام تمكنه من إرسال قوات إلى الدول الأعضاء. كما نجح الاتحاد في توفير الملايين من جرعات لقاحات كوفيد-19 للقارة.

وفي تقرير خلال القمة، قال كاجامي إن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى إصلاح ذراعه القضائية والبرلمان الأفريقي وهياكل المفوضية.

كما دعا إلى إجراء تغييرات قال إنها ستعزز أنظمة الرعاية الصحية الأفريقية.

المصدر: وكالات