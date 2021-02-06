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باحثون أتراك يتوصلون إلى علاج غير جراحي لالتهاب الثدي

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باحثون أتراك يتوصلون إلى علاج غير جراحي لالتهاب الثدي
Reuters
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نجح باحثون بجامعة أوندكوز ماييس في تركيا متخصصون في أمراض الثدي في التوصل لأول مرة إلى علاج غير جراحي لالتهاب الضرع الحبيبي (IGM) بواسطة عقار من ابتكارهم.

وقال كل من متين أوزجين وديميت يالتشين إن الأبحاث والتجارب التي قاموا بها على مدى سنتين أوصلتهما إلى إمكانية مداواة التهاب الثدي، دون اللجوء إلى الجراحة، مثلما يجري حتى الآن عبر إزالة أجزاء من الثدي جراحيا. وأوضحا أن هذا الداء، الذي من أعراضه ظهور كتلة أو أكثر في الثدي، كثيرا ما يسبب للنساء الشابات مشاكل صحية ونفسية لاعتقادهن عادةً أنهن مصابات بسرطان الثدي. وقال أوزجين: "رغم إجراء العمليات الجراحية، فإن عودة أعراض المرض لدى العديد من المريضات أصبح يشكل كابوسا للنساء. لكن بفضل الدواء الذي اكتشفناه، تمكنا من علاج فتياتنا دون جراحة".

باحثون أتراك يتوصلون إلى علاج غير جراحي لالتهاب الثديالصورة: صحيفة "Turkey Hurriyet Daily News" التركية.

واضاف الدكتور قهريبار، من جهته، بأن الدواء المبتَكَر يتميز بقلة أعراضه الجانبية وتدني سعره، فضلا عن كون العلاج به يستغرق سنتيتن بدلا من سنوات عديدة كما كان في السابق. وقد نشر الباحثون الأتراك بحوثهم التي أوصلتهم إلى هذا الإنجاز في شهر نوفمبر الماضي في المجلة الأمريكية العلمية "American Journal of Medical Science".

 

المصدر: صحيفة "Hurriyet Daily News" (بالإنجليزية) التركية

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