سلطات ميانمار العسكرية تأمر بحجب "تويتر" و"إنستغرام"

قالت شركة "تيلينور" للاتصالات إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات "تويتر" و"إنستجرام" في البلاد حتى "إشعار آخر".

ولم تعلق شركة "تويتر" على حجب الموقع في ميانمار بعد، بينما أكدت شركة "فيسبوك" التي تمتلك موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حجب "إنستغرام".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في حديث لـ "رويترز"، يوم الجمعة: "نحث السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع NetBlocks الخاص بمراقبة حجب المواقع على الإنترنت بأن عمل "تويتر" في ميانمار تعرض للتقييد اعتبارا من مساء الجمعة.

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ويأتي ذلك بعد حجب السلطات العسكرية في ميانمار موقع "فيسبوك" يوم الخميس.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في البلاد يوم 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ في ميانمار لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".

وعلى إثر استيلاء العسكريين على السلطة شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما دان مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول الانقلاب ودعت للإفراج عن السياسيين المعتقلين.

المصدر: رويترز، "نوفوستي"