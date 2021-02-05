بايدن: اقتصادنا لا يزال في مأزق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في كلمة حول الاقتصاد، إنه "من الواضح جدا" أن الاقتصاد الأمريكي "لا يزال في مأزق".

وأكد الرئيس بايدن الجمعة أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وأن "ذلك تم بدون الحصول على دعم الجمهوريين"، مشيرا إلى أن الكثير من الأمريكيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "أرى ألما هائلا في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع"، مضيفا "أعتقد أن الشعب الأمريكي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة… لذا سأتحرك وسأتحرك سريعا".

وأشار بايدن إلى رغبته في الحصول على دعم الحزبين للحزمة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي ستموّل عملية إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعثرة على الصعيد الوطني وستوفر الدعم الاقتصادي للأمريكيين، بما يشمل شيكات بقيمة 1400 دولار.

وشدد الرئيس على أن أولويته تتمثل في إنقاذ البلد حيث "يصل (كثيرون) إلى نقطة الانهيار". وتابع "أرغب بالقيام بالأمر بدعم من الجمهوريين.. لكنهم لا يرغبون بالذهاب بعيدا إلى الحد الذي أراه ضروريا". وقال "يمكننا تخفيف معاناة هذا البلد. أعتقد حقا أن المساعدة الحقيقية على السكة".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بشأن الميزانية الجمعة يسمح للديمقراطيين بتمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها الرئيس جو بايدن وقدرها 1.9 تريليون دولار من دون الحاجة للحصول على دعم الجمهوريين.

People are hurting across the country, and today’s jobs report made that clear. Tune in as I discuss the state of our economy and the need for the American Rescue Plan. https://t.co/JmFqJvPL8z — President Biden (@POTUS) February 5, 2021

وتأتي تصريحات الرئيس بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ لقرار ميزانية الحزب الديمقراطي، مما يمهد الطريق أمام الكونغرس للموافقة على حزمة إغاثة بايدن دون دعم الجمهوريين.

المصدر: وكالات