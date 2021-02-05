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إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

أخبار العالم

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا
Reuters
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أنقذ فريق سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، 237 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا، كانوا متجهين نحو أوروبا، وفق ما ذكرت المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان: "خلال عملية الإنقاذ الأولى، صباح يوم الخميس، تم إنقاذ 121 شخصا على متن قارب مطاطي محمّل فوق طاقته"، مبينة أن "العديد منهم كانوا في مياه البحر، ومن بينهم 19 امرأة وطفلان".

وأوضحت أن "القارب كان في المياه الدولية، على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 56 كم) قبالة سواحل مدينة الخمس في ليبيا"، مشيرة إلى أنه بعد ساعات قليلة من عملية الإنقاذ الأولى، تم إنقاذ زورق آخر كان على متنه 116 شخصا، منهم 101 قاصر، أغلبهم غير مصحوبين بذويهم.

المصدر: RT

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