ماكرون يدعو لإشراك السعودية وإسرائيل في حوار حول الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، معتبرا أن هناك حاجة إلى إيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار.

وقال ماكرون، مساء اليوم الخميس، في حديث للمجلس الأطلسي الذي مقره في واشنطن: "إننا بحاجة حقا إلى إنجاز مفاوضات جديدة مع إيران".

وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعنا لدعم أي مبادرة من قبل الولايات المتحدة لاستئناف.. الحوار، وأنا سأكون هنا... لكي أحاول أن ألعب دور وسيط نزيه ومتماسك في حصا الحوار".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه كلا من السعودية وإسرائيل يجب أن تشاركا بشكل أو بآخر في هذه العملية التفاوضية.

المصدر: "رويترز" + وكالات