الخارجية الأمريكية تعلق على أحداث جامعة "بوغازيتشي" في اسطنبول

علقت الخارجية الأمريكية،على التظاهرات الطلابية في الأخيرة في اسطنبول التركية، التي قيا قيل إن بعض المشاركين فيها تطاولوا على "الكعبة المشرفة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات نقلها حساب الخارجية الأمريكية عبر "تويتر": "بشأن المظاهرات السلمية في تركيا، فحرية التعبير، وحتى الأحاديث التي قد يجدها بعضهم غير مريحة، هي عنصر حاسم في فاعلية وحيوية الديمقراطية التي ينبغي حمايتها".

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RT @StateDept: المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس بشأن المظاهرات السلمية في تركيا: "إن حرية التعبير، وحتى الأحاديث التي قد يجدها البعض غير مريحة، هي عنصر حاسم في فاعلية وحيوية الديمقراطية التي ينبغي حمايتها". — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 4, 2021

وكانت الخارجية التركية قد أصدرت بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه إن الاحتجاجات، التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية على خلفية تغيير رئيس الجامعة بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شأن داخلي ولا يحق لأي طرف التدخل فيها.

وأكدت الخارجية التركية: "إن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور التركي".

وشددت الخارجية التركية على أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها لها القانون.

ونوهت الخارجية إلى أنه تم الكشف عن "محاولات تسلل وتحريض على الأحداث" من قبل أشخاص من خارج الجامعة التركية ولهم "ارتباط بمنظمة إرهابية".

وأكدت الخارجية التركية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال التي وصفتها بـ"غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج".

وحسب وكالة الأناضول "تخلل الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، البروفيسور مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة، مطلع العام الحالي، تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين".

وأوقفت السلطات التركية 4 طلاب على خلفية تلك الحادثة، إلى جانب 108 أشخاص، الإثنين، "بسبب مشاركتهم في أحداث شغب أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها".

المصدر: وكالات