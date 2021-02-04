الخارجية الصينية تطالب شبكة "BBC" بالاعتذار وتهدد باتخاذ إجراءات ضدها

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قدمت "احتجاجا صارما" لشبكة "BBC" البريطانية الإخبارية، بشأن ما وصفته بتغطية "الأخبار الكاذبة" عن منشأ COVID-19، وحثتها على تقديم اعتذار علني.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن شبكة BBC "ربطت الوباء بالسياسة" و"أعادت نظريات حول التستر الصيني (على وباء كورونا)".

وأضاف المتحدث أن بكين تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد "BBC".

وجاء التصريح بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "Ofcom" أنها ألغت رخصة شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) للبث في المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز