نشر قائمة الدول الفقيرة التي ستحصل على لقاح ضد كورونا قريبا

نشرت آلية "كوكافس" المعنية بتوزيع عادل للقاحات فيروس كورونا، خاصة على الدول الفقيرة، قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات والكمية التي ستحصل عليها في النصف الأول من عام 2021.

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وبحسب القائمة المنشورة، أمس الأربعاء، فإن الدول التي ستتلقى أكبر عدد من الجرعات خلال النصف الأول من العام الجاري هي الهند ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا والبرازيل وبنغلادش.

وتتوقع كوفاكس، التي تديرها منظمة الصحة العالمية وتحالف "غافي" للقاحات، إحدى المنظمات التي تعمل على ضمان إمداد الدول الفقيرة، تتوقع توزيع 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك خلال الفصل الأول من 2021، بشرط إبرام اتفاقات إضافية.

وسيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان الدول الـ145، مع التركيز على المواطنين الأكثر عرضة للمرض، ولا سيما أعضاء الفرق الطبية. كما يتضمن البرنامج آلية تمويل موجهة إلى الدول الفقيرة.

وحددت كوفاكس هدفا يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20% من سكان الدول المشاركة بحلول نهاية عام 2021.

وأوضحت اختصاصية التلقيح في منظمة الصحة العالمية، آن ليندستراند، أن الشحنات قد تبدأ في نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن توزيع اللقاحات سيتم "بالتناسب مع عدد السكان" في الدول الـ145 المدرجة على قائمة كوفاكس.

المصدر: Le Parisien