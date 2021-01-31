المراكز الأمريكية: وزعنا نحو 50 مليون جرعة من لقاح كورونا
Reuters Tami Chappell
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها وزعت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص.
وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا".
وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا.
وأشارت إحصائيات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 438452، فيما إجمالي الإصابات 26022247.
المصدر: رويترز