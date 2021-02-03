روحاني: الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط "مضر بالمنطقة"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط "مضر بالمنطقة"، معربا عن أمله في أن "تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها".

وقال روحاني عقب لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران: "آمل أن تتوصل الإدارة الأمريكية الجديدة إلى استنتاج مفاده أن الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بالأمن، وعليها إعادة النظر في سياستها الخارجية".

وأضاف: "طهران ترفض كافة أنواع التدخل الأجنبي في شؤون العراق، وترى بأنه يضر الشعب العراقي والمنطقة جميعا".

وجدد الرئيس الإيراني التذكير باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال: "عملية الاغتيال الجبانة التي طالت الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، نموذج ومثال على أكثر التدخلات الأجنبية وقاحة في شؤون العراق الداخلية، والتي تمثلت في إطار عملية إرهاب دولة".

المصدر: "ارنا الإيرانية"