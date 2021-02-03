منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تسجل انخفاض إصابات كورونا في الولايات المتحدة وكندا

أشارت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إلى أن إصابات كورونا آخذة في الانخفاض أخيرا في الولايات المتحدة وكندا بعد أسابيع من الارتفاع المتواصل، فيما مستمرة بالارتفاع في المكسيك.

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن كولومبيا سجلت أعلى معدل للإصابات في أمريكا الجنوبية تليها البرازيل حيث لا تزال مدينة ماناوس تشهد زيادات هائلة في الإصابات والوفيات.

وذكرت في إفادة صحفية أنه تم اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من الفيروس في 20 دولة في الأمريكتين، رغم أن تواترها لا يزال محدودا.

المصدر: "رويترز"