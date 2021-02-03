"غالوب": انخفاض نسبة الأمريكيين الراضين عن حياتهم الشخصية

انخفضت نسبة المواطنين الأمريكيين الراضين عن حياتهم الشخصية بنحو 8 نقاط مئوية من مستوى قياسي في عام 2020، وفقا لمسح أجرته مؤسسة "غالوب".

ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 أمريكي في الفترة من 4 يناير إلى 15 يناير، أن حوالي 82 في المائة من الأمريكيين سعداء بحالة حياتهم الشخصية، بانخفاض عن 90 في المائة في عام 2020.

في حين أن مستوى الرضا الحالي أعلى بكثير من المستوى القياسي المنخفض البالغ 73 في المائة عام 1979، فإن أحدث النتائج تشير إلى أدنى مستوى للرضا تقيسه "غالوب" منذ عام 2013.

وأوضحت "غالوب" أن الانخفاض في الرضا الشخصي عن العام الماضي يمكن أن يعزى في المقام الأول إلى الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة الناجم عن وباء كورونا الذي أصاب 26.4 مليون أمريكي وأدى إلى وفاة 447000 منهم حتى اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة إن انخفاض الرضا الشخصي بين المشاركين في الاستطلاع رافقه أيضا انخفاض في الرضا عن الوضع الوظيفي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن معدل بطالة يبلغ 6.7 في المائة في ديسمبر، بزيادة كبيرة من 3.6 في المائة في نفس الوقت من العام السابق.

المصدر: "غالوب"