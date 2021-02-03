الاتحاد الأوروبي يعلق على تمديد معاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن

رحب الاتحاد الأوروبي بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الأمن الدولي والأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل: "يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة لتمديد معاهدة "ستارت 3" خمس سنوات إضافية".

وأضاف: "يولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة للمعاهدة، نظرا لضرورتها الرئيسية للأمن الدولي والأوروبي".

وشدد على أنه "يدعو إلى مزيد من التخفيضات في الترسانات النووية لأكبر قوتين نوويتين روسيا والولايات المتحدة".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى الحفاظ على عمليات الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيزها، ونحث على السعي لمزيد من التخفيضات في ترسانة الجانبين النووية".

وأعلنت روسيا والولايات المتحدة الأربعاء عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة مع موسكو للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خمس سنوات.

وأكدت الخارجية الروسية أنها "تبادلت اليوم المذكرات الخاصة مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو لاستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاق التمديد حيز التنفيذ".

المصدر: "نوفوستي"