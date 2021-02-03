بايدن يلقي تحية الوداع على رفات شرطي قتل خلال اقتحام الكابيتول

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تحية الوداع على رفات الشرطي براين سيكنيك الذي قتل الشهر الماضي خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في 6 يناير الماضي.

ووصل بايدن إلى قاعة الروتوندا (القاعة المستديرة) في مبنى الكابيتول ترافقه زوجته جيل، ووقف أمام طاولة وضع عليها علم الولايات المتحدة وبجانبه صندوق صغير يحتوي على رماد الشرطي الراحل. ولمس الرئيس الطاولة ثم أحنى رأسه احتراما واضعا يمنته على صدره، وكذلك فعلت السيدة الأولى.

Pres. Biden and first lady Jill Biden pay respects to Brian Sicknick, the Capitol Police officer who died from injuries suffered during last month's violent siege, as Sicknick lies in honor at the Capitol Rotunda. https://t.co/iDuJT62CBRpic.twitter.com/PKxnuY9mcA — ABC News (@ABC) February 3, 2021

وسيسجى رماد الشرطي الراحل في هذه القاعة المستديرة التي تعلوها قبة الكابيتول ساعات عدة.

وقبل سيكنيك، لم تسج في هذه القاعة التي تعلوها قبة الكابيتول إلا نعوش أربعة أشخاص فقط، هم القس بيلي غراهام، ورمز الحريات المدنية روزا باركس، وعنصران آخران من شرطة الكابيتول هما جيكوب تشيستنات وجون غيبسون اللذان قتلا خلال إطلاق نار في المبنى عام 1998.

وسيكنيك (42 عاما) الذي كان عنصرا في شرطة الكابيتول تلقى ضربة على رأسه بمطفأة حريق أثناء تصديه لمقتحمي الكونغرس، وقد عاد يومها إلى مكتبه لكنه ما لبث أن سقط أرضا ونقل إلى المستشفى حيث توفي في اليوم التالي.

ومنذ وفاته حصل سيكنيك على محطات تكريمية عديدة من بينها تنكيس الأعلام فوق الكابيتول، واصطفاف المئات من عناصر الشرطة على جادة كونستيتوشن في واشنطن لإلقاء تحية الوداع لدى مرور عربة الموتى التي كانت تنقل جثمانه.

المصدر: أ ف ب